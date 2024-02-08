Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, S.Ü. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alındı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde şahsın ikametinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 255 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet sigaraya sarılı kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.U. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN