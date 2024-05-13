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Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dolmuş minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner E. idaresindeki 55 M 0062 plakalı dolmuş minibüs, duran otobüsün önünden yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Emine Şahin'e (55) çarptı. Kazada ağır yaralanan Emine Şahin, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Caner E., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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