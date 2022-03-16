Samsun'da suç örgütü operasyonunda 6 kişiye adli kontrol

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gece çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 tabanca mermisi, 5 tüfek kartuşu, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet balistik yelek, 7 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.A., M.A., U.V., Ö.S., M.A. ve T.A. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 7 kişinin firarda olduğu ve yakalanması için çalışıldığı öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa