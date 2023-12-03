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Samsun'da polisin yol uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi

3 Aralık 2023 12:42 Son Güncelleme: 12:43 Abone Ol

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında 6 adet tabanca, 68 mermi ve 1 tüfek bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.