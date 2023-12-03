Samsun'da polisin yol uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında 6 adet tabanca, 68 mermi ve 1 tüfek bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da polisin yol uygulamasında 6 adet tabanca, 68 mermi ve 1 tüfek ele geçirildi.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulamasında 6 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet tabancalara ait mermi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN