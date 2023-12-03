Üye Girişi
Haberler

Samsun'da polisin yol uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında 6 adet tabanca, 68 mermi ve 1 tüfek bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polisin yol uygulamasında 6 adet tabanca, 68 mermi ve 1 tüfek ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulamasında 6 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet tabancalara ait mermi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Caddesi Vezirköprü Hisarcık Samsun Olay Güvenlik Soruşturma Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title