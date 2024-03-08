Samsun'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hülya Ö.(47) idaresindeki 55 AFY 437 plakalı otomobil refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN