Samsun'da kavga eden şahıs araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Samsun'da kavga eden şahıslardan biri yola savrulunca, hareket eden araçların altında ezilmekten sürücülerin ani freniyle kurtuldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık bir grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada şahıslardan biri aldığı darbeyle yola savruldu. O sırada sokak üzerinden geçen motosiklet ve otomobil sürücüsü ani fren yaparak şahsı ezmeden son anda durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. - SAMSUN