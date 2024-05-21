Samsun'da Kadının Evini Ateşe Veren Şahıs Tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 yıl birlikte yaşadığı ve ayrıldığı kadının evinin kapısını ateşe veren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da 3 yıl birlikte yaşayıp ayrıldıkları kadının evinin kapısını ateşe veren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö.(43) adlı kadın, 3 yıl birlikte yaşayıp 3 ay önce de ayrıldığı H.D.'nin (39) evinin kapısına gelip elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi kapıya döküp ateşe verip kaçtığını belirterek polis şikayette bulundu. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlükleri Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN