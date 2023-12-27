Samsun'da jandarma ekipleri tarafından cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması, silahla tehdit, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, 2 ayrı dosya kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 10 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.'yi yakaladı.

Samsun'a araçla gideceği bilgisi edinilen ve yapılan yol kontrolünde yakalanan S.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN