Samsun'da Esrar Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çarşamba Narkotik Büro Amirliği ekipleri, C.D. ve K.Ş.'yi takibe aldı. Söz konusu şahıslar 3 parça halinde toplam 187,96 gram esrar ile yakalandı. Olay ile soruşturma başlatıldı. - SAMSUN