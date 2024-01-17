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Samsun'da çeltik kurutma tesisi sahibi silahlı saldırıya uğradı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan çeltik kurutma tesisi sahibi, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, iş yeri sahibini ayağından vurarak kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çeltik kurutma tesisi sahibi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kızılot Tahtabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeltik kurutma tesisine gelen çeltik üreticisi B.D., iş yeri sahibi H.S.'yi (65) dışarı çağırıp tabancayla her iki ayağına da ateş ederek kaçtı. Yaralanan H.S., ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan H.S., "Daha önce çeltik biçimi ile ilgili aramızda tartışma olmuştu. Bugün iş yerime gelip beni dışarı çağırdıktan sonra ayaklarıma tabancayla ateş açıp kaçtı. Her şey 2 dakika içinde oldu" dedi.

Jandarma ekipleri saldırganın yakalaması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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