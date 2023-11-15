Samsun'da Büfe Yangınında Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, büfeyi kundaklayarak yangın çıkardıktan sonra polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da büfeyi kundaklayarak yangın çıkartan bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin alacak-verecek meselesi yüzünden büfeyi ateşe veren B.E.U. kaçtı. Yangın söndürülürken, B.E.U. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN