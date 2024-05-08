Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında komşusunu bıçaklayan kişi yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.
Samsun'da bir kişi arazi anlaşmazlığı tartışmasında 74 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak yaraladı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin kırsal mahallesi Kabadüz'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul D. (55) aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Ahmet K.'yi (75) karnından bıçakladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı Ahmet K., tedavi altına alındı. Resul D. ise Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN