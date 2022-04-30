Samsun'da 32 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 32 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da 32 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'da 32 yaşındaki genç evinin yakınında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Samsun'da 32 yaşındaki genç evinin yakınında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Madenler Mahallesi Uzun Aralık mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Şafak Mete isimli genç evinin yakınında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya ve savcıya haber verildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aralık, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title