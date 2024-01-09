Samsun'da 2023 Yılında 9 Bin 635 Trafik Kazası: 34 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da 2023 yılında polis bölgesinde meydana gelen 9 bin 635 trafik kazasında 34 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 669 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılında birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Samsun'da 4 bin 413'ü ölümlü-yaralamalı ve 5 bin 222'si maddi hasarlı toplamda 9 bin 635 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 34 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 669 kişi yaralandı. Samsun trafik kazalarında ölen kişi sayısında 28. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 2 bin 984 kişi öldü

Türkiye genelinde 2023 yılında 555 bin 668 kaza meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 424'ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti, 354 bin 323 kişi yaralandı.

Araçların cinsleri

Türkiye genelinde 2023 yılında ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 9 bin 21'ini bisiklet, 53'ünü at arabası, 18 bin 433'ünü motorlu bisiklet, 74 bin 92'sini motosiklet, 188 bin 445'ini otomobil, 9 bin 212'sini minibüs, 54 bin 421'ini kamyonet, 7 bin 396'sını kamyon, 8 bin 811'ini çekici, 6 bin 693'ünü otobüs, 2 bin 992'sini traktör, 132'sini arazi taşıtı, 928'ini özel amaçlı, 425'ini iş makinesi, 295'ini ambulans, 163'ünü tanker, 53'ünü tren, 97'sini tramvay ve 7 bin 557' sini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN