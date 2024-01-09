Samsun'da 2023 Yılında 9 Bin 635 Trafik Kazası: 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'da 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 669 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Samsun trafik kazalarında ölen kişi sayısında 28. sırada yer aldı.
Samsun'da 2023 yılında polis bölgesinde meydana gelen 9 bin 635 trafik kazasında 34 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 669 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılında birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Samsun'da 4 bin 413'ü ölümlü-yaralamalı ve 5 bin 222'si maddi hasarlı toplamda 9 bin 635 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 34 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 669 kişi yaralandı. Samsun trafik kazalarında ölen kişi sayısında 28. sırada yer aldı.
Türkiye genelinde 2 bin 984 kişi öldü
Türkiye genelinde 2023 yılında 555 bin 668 kaza meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 424'ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti, 354 bin 323 kişi yaralandı.
Araçların cinsleri
Türkiye genelinde 2023 yılında ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 9 bin 21'ini bisiklet, 53'ünü at arabası, 18 bin 433'ünü motorlu bisiklet, 74 bin 92'sini motosiklet, 188 bin 445'ini otomobil, 9 bin 212'sini minibüs, 54 bin 421'ini kamyonet, 7 bin 396'sını kamyon, 8 bin 811'ini çekici, 6 bin 693'ünü otobüs, 2 bin 992'sini traktör, 132'sini arazi taşıtı, 928'ini özel amaçlı, 425'ini iş makinesi, 295'ini ambulans, 163'ünü tanker, 53'ünü tren, 97'sini tramvay ve 7 bin 557' sini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN