Samsun'a tarihi eser getirirken yakalandılar: 3 gözaltı - Haberler

Tekirdağ'dan Samsun'a tarihi eser getirdikleri ileri sürülen 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri G.S.(54), M.Ş. (38) ve Ö.A.'nın (41) Tekirdağ'dan Samsun'a tarihe eser getirip satacakları bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu 3 kişinin içinde bulunduğu 34 plakalı aracı Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 adet yaklaşık 20 santimlik Mısır firavunu görünümlü heykel, 1 adet dedektör ve dedektöre ait kulaklık, 1 adet aksiyon kamerası, 1 adet termometre ve termometreye ait topraklama çubuğu, 1 adet metal dedektörü ve dedektöre ait şarj aleti, 2 adet tarama cihazı tabir edilen metal çubuk ve tarama cihazına ait adaptör, 2 adet el telsizi ve telsize ait şarj aleti, 10 metre kablosu olan mikro kamera, 1 adet define tılsımlarının çözümü isimli kitap ve 1 adet altın görünümlü sarı renkli bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.S., M.Ş. ve Ö.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa