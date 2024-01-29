Sakarya'da düğün konvoyunda trafik magandası

Sakarya'da 'pes' dedirten görüntü: Seyir halindeki motosikletten havaya ateş açtı

Düğün konvoyundaki trafik magandası kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir şahıs silah ile havaya rastgele ateş açtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir şahıs havaya rastgele ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motosikleti şahsın araç yoğunluğunun bulunduğu caddede havaya rastgele ateş açtığı anlar yer aldı.