Pençe-Kaplan Operasyonu Bölgesinde Mühimmat Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlere ait sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında havan tahrip mühimmatı, havan sis mühimmatı ve havan aydınlatma mühimmatı bulunuyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yapılan arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınakta ele geçirilen malzemeler ise şöyle:
"39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 adet havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet 120 milimetre havan mühimmatı." - ANKARA