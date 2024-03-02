Pençe-Kaplan Operasyonu Bölgesinde Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yapılan arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınakta ele geçirilen malzemeler ise şöyle:

"39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 adet havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet 120 milimetre havan mühimmatı." - ANKARA