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Pelin Batu tek celsede boşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pelin Batu tek celsede boşandı

Oyuncu Pelin Batu, psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla çekişmeli olarak dava açtığı eşi Macit Bitargil'den anlaşmalı olarak boşandı.

Oyuncu Pelin Batu, psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla çekişmeli olarak dava açtığı eşi Macit Bitargil'den anlaşmalı olarak boşandı. Çocuk konusunda ortak velayet kararı veren mahkeme, Bitargil'in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Eski Roma Büyükelçisi merhum diplomat İnal Batu'nun kızı oyuncu Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde evlenmişti ve evliliklerinden 1 çocuk dünyaya gelmişti. Evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal ederek kendisine psikolojik baskı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlarda bulunduğunu iddia eden Pelin Batu, eşi Macit Bitargil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Batu'nun evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak açtığı boşanma davası, anlaşmalıya döndü. İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme, Batu ile Bitargil'in 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti.

Mahkeme, çiftin sunduğu protokole göre çocuğun velayetini 'ortak velayet' olarak düzenledi ve protokol gereği Macit Bitargil'in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ile okul masraflarını karşılamasına karar verdi.

(Sema Demir/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pelin Batu İnal Batu Çocuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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