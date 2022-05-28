Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı - Haberler

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Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

Samsun'da ikinci el araç pazarına araç almaya giderken kaza yapan 2 arkadaş hastanelik oldu.

Samsun'da ikinci el araç pazarına araç almaya giderken kaza yapan 2 arkadaş hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 11. kilometresi Adalar mevkisinde sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun'daki ikinci el araç pazarına araç almak için giden Nadir Ş. idaresindeki 05 ABM 527 plakalı otomobil, Serkan U. yönetimindeki iş makinesi taşıyan 08 AZ 150 çekici ve 08 AAN 171 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Nadir Ş.(74) ile yanında bulunan Vehbi A.(62) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ankara Samsun Kaza 3. Sayfa Haberler

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