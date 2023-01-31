Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 100'e yükseldi

Pakistan'da camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e, yaralı sayısı 221'e yükseldi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde dün polislerin bulunduğu camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı arttı. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e, yaralı sayısının da 221'e yükseldiğini açıkladı. Camide arama-kurtarma çalışmalarında görevli Bilal Faizi, "Canlı kimsenin bulunmasını beklemiyoruz. Çoğunlukla cesetleri çıkarıyoruz" dedi.

Saldırıda Pakistan Talibanı çelişkisi

Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) yetkilileri Sarbakaf Mohmand ve Omar Mukaram Khurasani dün yaptıkları açıklamada, saldırının nedeninin, geçtiğimiz sene Halid Horasani'nin ölümünün "intikamı" olduğunu iddia etmişlerdi.

Açıklamanın ardından TTP'nin Sözcüsü Muhammed Horasani ise dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Peşaver olayıyla Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın hiçbir ilgisi olmadığını açıklığa kavuşturmayı gerekli görüyoruz. Kanunlarımıza ve genel anayasamıza göre cami, medrese, cenaze ve diğer kutsal mekanlarda yapılan her türlü eylem suçtur" dedi.

Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, saldırganın yüksek güvenlikli bölgede bulunan camiye nasıl girdiği henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz sene aralıktan bu yana saldırılar arttı

Pakistan Talibanı geçtiğimiz sene kasım ayında Pakistan hükümeti ile olan ateşkesi sona erdirmişti. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ile aynı ideolojiyi paylaşan Pakistan Talibanı'nın ateşkesi sona erdirmesinden bu yana Pakistan polisine ve güvenlik personeline yönelik bir dizi saldırı düzenlendi.

Geçtiğimiz sene aralık ayında Pakistan Talibanı, Hayber-Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırı yakınından bulunan Bannu şehrinde Terörle Mücadele Dairesi'ne (CTD) bağlı karakola 18 Aralık'ta baskın düzenlemişti. Baskında, 33 saldırgan ve 2 güvenlik personeli hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. - PEŞAVER