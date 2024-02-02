P&G Türkiye Genel Müdürü Vali Yavuz'u ziyaret etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün 7 işçisi saatlerce rehin tutulan P&G firmasının Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada, dün 9 saat rehine krizi yaşandı. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Y., tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrıldığı sırada operasyon yapıldı. 7 rehine kurtarıldı, İbrahim Y. ise gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, P&G firmasının Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ve Hukuk ve Kamu İşleri Direktörü Gözde Erkaya Adal, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "P&G firması Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ve Hukuk ve Kamu İşleri Direktörü Gözde Erkaya Adal Valiliğimizi ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Yapmış olduğumuz çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler" dedi. - KOCAELİ