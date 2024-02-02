Üye Girişi
Haberler

P&G Türkiye Genel Müdürü Vali Yavuz'u ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki P&G fabrikasında yaşanan rehine krizi sonrası, P&G Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ve Hukuk ve Kamu İşleri Direktörü Gözde Erkaya Adal, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün 7 işçisi saatlerce rehin tutulan P&G firmasının Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada, dün 9 saat rehine krizi yaşandı. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Y., tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrıldığı sırada operasyon yapıldı. 7 rehine kurtarıldı, İbrahim Y. ise gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, P&G firmasının Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ve Hukuk ve Kamu İşleri Direktörü Gözde Erkaya Adal, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "P&G firması Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ve Hukuk ve Kamu İşleri Direktörü Gözde Erkaya Adal Valiliğimizi ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Yapmış olduğumuz çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Valiliği Türkiye Kocaeli Gebze Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 2 Şubat Yalı Çapkını 56. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 2 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Saboor Muradı nedir, kimdir? Ateş Kuşları CANLI İZLE! 2 Şubat Ateş Kuşları 41. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Hara filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hara filmi ne zaman, nerede çekildi? Hara filmi yaşanmış hikaye mi, gerçek mi? En iyi korku filmleri neler? Hafta sonu için film önerisi! ANKARAGÜCÜ – SİVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki! Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Sivasspor maçı nereden izlenir? Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Fatih Karagümrük FK hangi kanalda, şifresiz mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Haftanın finalinde bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç gram? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar, gerçek mi? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 49. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title