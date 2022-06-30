Özhaseki ailesinin acı günü AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yengesi, Nurşen Özhaseki tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yengesi, Nurşen Özhaseki tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özhaseki'nin yengesi Nurşen Özhaseki, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti 25. dönem Milletvekili Kemal Tekden, STK temsilcileri, oda başkanları, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mehmet Özhaseki AK Parti İstanbul Kayseri 3. Sayfa Haberler

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