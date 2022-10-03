Son dakika 3. sayfa: Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti Bitlis'in Tatvan-Ahlat karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 1 kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti BİTLİS - Bitlis'in Tatvan-Ahlat karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 1 kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Tatvan-Ahlat karayolunda meydana geldi. Tatvan'dan Ahlat istikametine doğru seyir halinde olan U.K yönetimindeki 11 AAR 037 plakalı araç yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki A. K'ya çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan A.K'yı gören vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay gerine gelen sağlık ekipleri A.K'nın hayatını kaybettiğini belirtirken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. A.K'nın cansız bedeni ise Tatvan Devlet Hastanesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaza sonrası emniyet güçleri tarafından trafiğe kapatılan yolda, Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaparken temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan Bitlis Tatvan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.