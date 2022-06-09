Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında - Haberler

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Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Siverek- Viranşehir karayolunun 40'ınci kilometresi, Karakeçi Kırsal Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Z.T'nin idaresindeki 13 AAH 521 plakalı otomobil, Karakeçi kırsal mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan beton çitlerine çarparak devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan E.T, yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilin kaza ve takla atma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa Siverek 3. Sayfa Haberler

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