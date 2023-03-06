Otomobilin çarptığı servis aracı yan yattı: 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Otomobilin çarptığı servis aracı yan yattı: 6 yaralı Mardin'in Artuklu ilçesi Sultanköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı servis aracı yan yattı: 6 yaralı MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesi Sultanköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Artuklu ilçesi Sultanköy mevkiinde Opel marka 34 LU 7822 plakalı araç, Ford marka 47 DU 897 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Şoförlerin isimleri öğrenilemeyen araçlarda, servis aracı yan yatarken diğer araç hurdaya döndü. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından olayda yaralanan 6 kişi hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Artuklu Tragger Mardin Opel 3. Sayfa Haberler

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