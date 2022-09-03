Otomobil sürüye daldı, 12 koyun telef oldu 3. Sayfa Haberleri Otomobil sürüye daldı, 12 koyun telef olduELAZIĞ Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne daldı. Otomobil sürüye daldı, 12 koyun telef oldu ELAZIĞ Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne daldı. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken sürüde bulunan 12 koyun telef oldu. Olay dün akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya'dan Diyarbakır'a giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Sivrice ilçesi Gözeli yolunda koyun sürüsüne daldı. Sürü sahipleri kazayı kıl payı atlatırken aracın 50 metre sürüklediği 12 koyun telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay Diyarbakır Sivrice Elazığ 3. Sayfa Haberler

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