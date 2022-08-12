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Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydaha gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydaha gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Abdülhamithan Bulvarı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Mehmetçik sokağa dönüş yapmak isteyen Şaziye K. idaresindeki 11 AAV 581 plakalı otomobil ile sokakta seyir halindeki Oğuz A. idaresindeki 54 AFM 070 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklette yolcu olarak bulunan Yusuf C. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şeyh Edebali Bilecik 3. Sayfa Haberler

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