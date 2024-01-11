Ormanda işçinin ölümüyle ilgili dolandırıcılık olayı: 295 bin lira dolandırıldı

Ordu'da kesim sırasında ağacın altında kalarak hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili arazi sahibini, "Hakim ve savcı tanıdıklar. Ceza almaman için para verirken sana yardımcı oluruz" diyerek 295 bin lira dolandıran bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Çamaş ilçesinin Çavuşbaşı Mahallesi Kanyon bölgesinde 31 Aralık'ta ormanlık alanda izinli ağaç kesimi sırasında kesilen ağaçlardan biri kesim işinde çalışan işçilerden Ramadan Şimşek'in üzerine düştü ve şahıs hayatını kaybetti. Aynı yerde kesim işinde çalışan işçilerden F.A., olayı Samsun'da ikamet eden eniştesi O.A'ya olayı anlattı. İddiaya göre, O.A., orman kesimi yapılan yerin sahibi M.A. ile bağlantıya geçip üzerine kesilen ağacın düşmesi sonucu ölen işçisinin sigortasız olduğundan çok ceza alacağını söyleyip bu işte kendisine yardımcı olmak için hakim ve savcı tanıdıklar olduğunu ileri sürerek para istedi.

Ordu'dan Samsun'a gelen M.A., dün orman işçisi F.A. ve eniştesi O.A. ile buluştu. F.A., M.A.'nin rızası ile cep telefonundan bankacılık hesabına girerek eniştesinin 2 arkadaşının banka hesabına 295 bin lira para transfer etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.A. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili F.A., eniştesi O.A. ile eniştesinin 2 arkadaşını gözaltına alındı. Enişte O.A. ile banka hesaplarına para yatırılan 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Eniştesini suçlayan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN