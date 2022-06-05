Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Y. idaresindeki 52 ACY 497 plakalı otomobil ile Ünal Ç. idaresindeki 52 ACG 675 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza araçlar savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler

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