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Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu

3. Sayfa Haberleri

Bakırköy'de oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu.

Bakırköy'de oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, zanlı ise polise teslim oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Yeşilköy Havan Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; Oğlunu darp eden 4 kişi ile Yeşiköy Çarşı'da buluşan M.Ç, konuşmak istedi. Şahısların bıçak çekmesi üzerine silahına sarılan M.Ç., peş peşe ateş etti. Olayda E.T. isimli şahıs bacağından yaralandı.

İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırının olduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Peş peşe atılan kurşunlar çevrede bulunan evlere de isabet ettiği görüldü. etti. Ambulans ekipleri bacağından yaralanan E.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası M.Ç, Yeşilköy Polis Merkezi'ne giderek silahıyla birlikte teslim oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilköy 3. Sayfa Haberler

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