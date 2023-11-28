Ödemiş'teki silahlı kavgaya 6 yeni gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı ve 6 şüpheli tutuklandı. Polis, olayla ilgili çalışmalarını derinleştirerek 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eğlence mekanında 4 kişinin yaralandığı ve 6 şüphelinin de tutuklandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını derinleştiren polis, 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Olay, 26 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine ateş açarken, olayda 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

6 yeni gözaltı daha

Olayın devamı niteliğinde yapılan çevre araştırması ve güvenlik kameraları incelemesi sonucu, silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda tüfek kartuşu ile tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 yeni şüphelinin, yarın adliyeye sevk olacakları öğrenildi. - İZMİR