Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 165 Bin Adet Dolu Makaron ve 495 Adet Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 165 bin adet dolu makaron ve 495 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü personeli, devleti vergi kaybına uğratan kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda gümrük kaçağı makaron ve elektronik sigara ele geçirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 1 milyon 165 bin adet dolu makaron ve 495 adet elektronik sigara ele geçirilirken 5 şahıs da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE