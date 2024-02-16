Niğde'de Jandarma Operasyonunda 78 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 78 kaçak cep telefonu ile 399 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı.
Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 78 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pınarcık mevkide yapılan denetimde, bir araçta piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 78 adet kaçak cep telefonu ile 399 paket kaçak sigara yakalandı.
Yapılan operasyonda kaçak cep telefonları ile sigaralara el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı. - NİĞDE