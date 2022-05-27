Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl ilçesinde şüpheli İ.Ö'nün üzerinde ve aracında yaptığı adli aramada 5.85 gram uyuşturucu madde buldu. Jandarmada ki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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