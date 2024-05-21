Nevşehir'de Balkonda Oynarken Düşen Çocuk Yaşamını Yitirdi

Nevşehir'de evlerinin balkonunda mandalla oynarken düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 61. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda bulunan mandal sepeti ile oynayan ikiz kardeşlerden 2 yaşındaki E.G. elindeki mandal sepetini yere düşürdü. Mandal sepetine bakmaya çalışan E.G. de dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan E.G. daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden E.G.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. - NEVŞEHİR