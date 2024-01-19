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Muş'ta intihar eden 2 ortaokul öğrencisi defnedildi

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Muş'un Varto ilçesinde intihar eden 2 ortaokul öğrencisinden biri Varto'da, diğeri ise Bingöl'ün Karlıova ilçesinde defnedildi. Öğrencilerin karneleri verilirken buruk bir gün yaşandı.

Muş'un Varto ilçesinde intihar eden 2 ortaokul öğrencisinden biri Varto'da, diğeri ise Bingöl'ün Karlıova ilçesinde defnedildi.

Muş'un Varto ilçesindeki ilkokullarda karne sevinci yaşanırken, Varto Atatürk Ortaokulu'nda buruk bir gün yaşandı. Öğrencilerin karneleri sabahın erken saatlerinde sesiz sedasız verilirken 8/A sınıfına giden her iki öğrencinin hem sınıfı hem de sıraları boş kaldı. Varto ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar eden 2 kız öğrencinin cenazeleri Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsileri yapılmak üzere Muş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. P.A.'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Varto Cemevine getirilen cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Varto mezarlığında defnedildi. Diğer öğrenci Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı İsa köyünde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

P.A.'nın cenazesine katılan ve acılarının büyük olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın, "Elim bir olay yaşadık Cumhuriyet savcımız olayın sebebinin ne olduğunu araştırıyor. Şu an acımız çok büyük, söylenecek bir sözümüz de yok. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Olayla ilgili soruşturma cevam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Varto Muş 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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