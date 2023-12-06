Muş'ta HDP'ye tepki gösteren aile sayısı 46'ya yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 46'ya yükseldi. Aileler, çocuklarının teslim olmaları için çağrıda bulunurken, HDP'ye tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 45 aileye bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Sayıları 46'ya yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme yeni katılan anne Y.S, oğluna kavuşmak istediğini belirterek, "Çocuğumu kaçırmışlar, devletimizden rica ediyorum, getirsinler. Ne olursa olsun evladımı getirsinler. Çocuğumu 20 gündür kaçırmışlar. Ben devletime güveniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, çocuklarımızı getirsinler. Terör örgütü PKK çocuğumu götürdü, 23 yaşında öğrenciydi." diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız ise oğlundan 8 yıldır haber alamadığını dile getirdi.

Çocuklarına kavuşmak için eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Yıldız, "Oğlum zalimlerin elinde. Bıraksalar çıkar gelirdi, çünkü oğlum daha küçüktü. Çok şükür devletimiz güçlüdür. Devletimizin eli uzundur. İnşallah çocuklarımızı getirecek. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Bu yağmurda çocuklarımız için buraya geldik. Osman sesimi duyuyorsan gel, teslim ol. Kimse sana karışmaz. Devlet güçlü ve şefkatlidir. Biz HDP ve PKK'dan korkmuyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Aile sayımız da arttı." ifadelerini kullandı.