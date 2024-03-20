Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapıyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşmak ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Ellerinden fotoğraflarını düşürmedikleri çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulunan anne ve babalar, eylemin yapıldığı yoldan geçen ve yüksek sesle müzik açan DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi.

Gazetecilere, 8 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını söyleyen anne Ayten Koçhan, çocuğundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Ben çocuğumu PKK ve HDP'den istiyorum. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı versinler. Oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Gelin devletinize sığının. Dağların başında devlet olur mu? Mağaralarda devlet olur mu oğlum? Gelin teslim olun. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz bir şey peşinde değiliz. Biz evladımızın peşindeyiz. Biz ciğerimizin peşindeyiz. Ben ve baban rahatsızız. Bütün arkadaşlara sesliyorum. Yeter analar babalar ağladı. Onların çocukları üniversitelerde okuyor, bizimkiler de dağların başında. Allah bizim yüreğimizdeki acıyı onların yüreğine düşürsün. Kim oğlumun gitmesine sebep olmuşsa Allah onların evini yıksın" ifadelerini kullandı.

Oğlundan 8 yıldır hiç haber almadığını belirten anne Şahinaz Özcan ise "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Bir kişi dağda kalana kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Oğlum daha dayanamıyorum" dedi. - MUŞ