Muğla'nın Datça ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında iki düzensiz göçmen olayında lastik botlar içinde toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 2'si çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İki olayda yakalanan 9'u çocuk 41 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA