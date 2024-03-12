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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Muğla polisi tarafından Marmaris ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla polisi tarafından Marmaris ve İzmir'de 15 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüklerince, Marmaris ilçesinde, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçları kapsamında yapılan projeli çalışmalar neticesi, Marmaris ve İzmir'de 15 adrese yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 128 adet 9 mm çapında fişek, 5 adet 7.65 mm çapında fişek, 18 adet tüfek kartuşu, 12 kilo 400 gr esrar maddesi, 248 kök Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzeme ve aparatlar

İle 500 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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