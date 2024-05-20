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Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Gece saatlerinde ise Datça ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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