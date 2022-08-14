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Muğla 3. sayfa haberleri | Köyceğiz'de kaza: 2 yaralı

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Muğla 3. sayfa haberleri | Köyceğiz'de kaza: 2 yaralı

Muğla 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Köyceğiz- Ortaca karayolu Ağla yol ayrımı mevkiinde aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Sıkışmanın yaşanmadığı kazada iki kişi hafif yaralanırken, yaralanan iki kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler

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