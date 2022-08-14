Muğla 3. sayfa haberleri | Köyceğiz'de kaza: 2 yaralı Muğla 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Köyceğiz- Ortaca karayolu Ağla yol ayrımı mevkiinde aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipler sevk edildi. Sıkışmanın yaşanmadığı kazada iki kişi hafif yaralanırken, yaralanan iki kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Köyceğiz Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muğla 3. sayfa haberleri | Köyceğiz'de kaza: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.