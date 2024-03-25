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Mudurnu'da kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Mudurnu ile Göynük ilçesinin birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde seyreden Lokman G. yönetimindeki 50 ABN 402 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Makaslayarak tırı durdurabilen Lokman G., facianın eşiğinden döndü. Meydana gelen kazayı fark eden vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede trafik akışı güvenli şekilde sağlandı.

Çekici yardımıyla tır, bulunduğu yerden çıkarıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mudurnu Bolu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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