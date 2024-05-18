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Mudanya'da Hafif Ticari Araç Alev Aldı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde din görevlisi, hafif ticari aracının alev alması sonucu son anda kurtuldu. Araç tamamen yanarak kül oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde din görevlisi, alev alan hafif ticari araçtan son anda kurtulurken, araç tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mürsel Mahallesi'nde bulunan Camii İmam Hatibi İbrahim Tanberk, trafik kazası geçiren komşusunu hastaneye götürdüğü sırada hafif ticari aracı bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özer mesai arkadaşına geçmiş olsun dileğinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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