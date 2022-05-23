Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u örgüt mensubu 11 kişi yakalandı - Haberler

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Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u örgüt mensubu 11 kişi yakalandı

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u örgüt mensubu 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığınca, yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmaya ve Türkiye'ye girmeye çalışan 9'u örgüt mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmaya ve Türkiye'ye girmeye çalışan 9'u örgüt mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

AA / İsmet Karakaş - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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