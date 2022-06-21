Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü - Haberler

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Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü

Bahçelievler'de metrobüsle geldikleri evi soyan 3 şüpheli İstanbul kart kayıtlarından yakalandı.

Bahçelievler'de metrobüsle geldikleri evi soyan 3 şüpheli İstanbul kart kayıtlarından yakalandı. Şüphelilerin metrobüse bindikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan K. adlı kişinin Bahçelievler'deki evi 5 Haziran'da hırsızların hedefi oldu. Eve giren hırsızlar, içerdeki altınları ve nakit parayı çaldı. Ardından kaçan şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şirinevler'den metrobüsle geldiğini tespit etti. Şüphelilerin kimlikleri metrobüse binerken kullandıkları İstanbul kart kayıtlarından belirlendi. Alper İ. (27), Engin K. (22) ve S.Ç.Ö. (14) gözaltına alındı. Şüphelilerden Alper İ.'nin daha önceden 15, Engin K.'nin 18, 14 yaşındaki S.Ç.Ö.'nün ise 23 suç kaydı olduğu belirlendi. Alper İ. ile Engin K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.Ç.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur - İHA)

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