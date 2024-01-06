Mersin'de Kepçe ile Define Arayan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi kepçe ile suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçe ile define arayan 2 şüpheli jandarma tarafından suç üstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kepçe yardımı ile kaçak kazı yapan 2 şahıs belirlendi. Belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan kepçeye ise el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak için jandarmaya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN