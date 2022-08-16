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Mehmetçik, Yunanistan'ın kötü muamelesinden kaçan düzensiz göçmenleri kurtardı

Mehmetçik, Yunanistan'ın kötü muamelesinden kaçan düzensiz göçmenleri kurtardı Milli Savunma Bakanlığınca, Yunanistan'ın kötü muamelesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği düzensiz göçmen grubunun kurtarılma anları paylaşıldı.

Mehmetçik, Yunanistan'ın kötü muamelesinden kaçan düzensiz göçmenleri kurtardı

EDİRNE - Milli Savunma Bakanlığınca, Yunanistan'ın kötü muamelesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği düzensiz göçmen grubunun kurtarılma anları paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Edirne sınırında devriye göreve yapan Mehmetçiklerimiz, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden göçmenin naaşı ise otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumuna teslim edildi" ifadeleri yer aldı.

Ölen kişinin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi

Öte yandan göçmenlerle yapılan mülakatta ölen kişinin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi. Göçmenler dört gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada kötü muameleyi maruz kaldıklarını anlattı. Yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını söyleyen göçmenler, Yunan birliklerinin elinde aynı durumda yüzlerce kişinin halen yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - 3. Sayfa

Yunanistan Göçmen 3. Sayfa Haberler

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