Marmaris'te mahsur kalan keçi AKUT tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bayır Mahallesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKUT Marmaris ekibi, Marmaris Bayır Mahallesi'nde kayalıklarda uzun süredir mahsur kalan keçi için sahibi tarafından yardım ihbarında bulunuldu. Marmaris AKUT ekibine yapılan ihbarda Bayır Mahallesindeki sarp kayalıklarda keçinin mahsur kaldığı bilgisi verildi. Bölgeye hareket eden AKUT Marmaris ekibi sarp kayalıklara sarkıttıkları ip ile keçiyi mahsur kaldığı bölgeden kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA