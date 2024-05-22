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Marmaris'te düzensiz göçmenler ıssız bir koya bırakıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup düzensiz göçmen, gece saatlerinde bindikleri tekne tarafından Yunanistan diye Marmaris'te denizden ulaşımın olmadığı ıssız bir koya bırakıldı. Sahil Güvenlik Botları ve Jandarma ekipleri tarafından koyda düzensiz göçmenler tespit edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çok sayıda düzensiz göçmen, gece saatlerinde bindikleri tekne tarafından Yunanistan diye Marmaris'te denizden ulaşımın olmadığı ıssız bir koya bırakıldı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve İlçe Jandarma Karakolu personeli tarafından koyda çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Koyda 10 çocuk ve 56 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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